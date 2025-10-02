После пропажи семьи в Красноярском крае возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело после пропажи семьи с пятилетним ребенком во время турпохода в окрестностях поселка Кутурчин Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СКР.

По предварительным данным, супруги и их дочь отправились в поход в направлении горы Буратинка 28 сентября. Туристы перестали выходить на связь. С заявлением о пропаже обратился знакомый семьи.

Пропавших ищут более 50 человек, в том числе сотрудники полиции и волонтеры. Применяются дроны. «На место выехали наиболее опытные следователи-криминалисты»,— следует из заявления.