Волонтеры завершили активные поиски пропавшей в Красноярском крае семьи

Волонтеры завершили активную фазу поисков семьи Усольцевых, пропавших в Красноярском крае 28 сентября. Как сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» по региону, искать семью будут профессиональные спасатели.

«Сам поиск не остановлен! Он переходит в режим точечных задач: теперь ими будут заниматься профессионалы и аттестованные спасатели, выполняя задачи координатора»,— отметили в пресс-службе. Теперь поиски будут вестись в «обозначенных квадратах», там спасатели будут самостоятельно, без прямого контроля, выполнять задачи. В «ЛизаАлерт» такой подход назвали «максимально эффективным и безопасным».

Семья Усольцевых — психолог Ирина, ее муж Сергей и пятилетняя дочь Арина — отправились в поход 28 сентября в урочище «Буратинка» и вскоре перестали выходить на связь. 9 октября спасателям удалось отследить радиосигнал с телефона Сергея Усольцева — в 7 км от поселка Кутурчин Партизанского района. 2 октября в этом поселке нашли автомобиль пропавшей семьи. Усольцевых искали более 80 человек, на поиски также направили вертолет и самолет авиационного крыла «ЛизаАлерт».