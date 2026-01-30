Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 31 января — 1 февраля
29 января в прокат вышел ряд фильмов, среди которых комедия «Комментируй это» с Александром Петровым в главной роли, а также постапокалиптический триллер «Гренландия 2: Миграция». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
- Режиссер: Рауль Гейдаров
- В ролях: Артем Кошман, Джульетта Степанян, Мариэтта Цигаль-Полищук, Казбек Багаев, Артем Федотов, Ян Гахарманов
- Жанр: драма / Россия / 92 мин.
- В прокате: с 29 января
Кинокритик Михаил Трофименков: «Главное, что можно предъявить фильму, это режиссерское желание порой сделать красиво. Свет играет на банке с компотом, одиноко качаются кольца, на которых подтягивался покойный Анзор, грозно смотрит в камеру петух. Лишнее все это, фильм и так красив красотой человеческих чувств и иллюзий».
Гренландия 2: Миграция
- Режиссер: Рик Роман Во
- В ролях: Джерард Батлер, Морена Баккарин, Ти Джэй Дженкенс, Тронд Фауса Аурвааг, Эмбер Роуз Рева, Джина Гангар
- Жанр: фантастика, боевик, триллер, приключения / Великобритания, США / 98 мин.
- В прокате: с 29 января
Кинопрокатчик «Global Film»: «Отголоски катастрофы, которая обрушилась на Землю пять лет назад, нависли над человечеством. Оставаться в Гренландии больше нельзя: тем немногим, кто сумел выжить, угрожает постоянный шквал осколков астероида. Человечество, а точнее то, что от него осталось, должно совершить самую важную и опасную миграцию в истории. Людям придется искать новое убежище».
Заклятие. Обряд реинкарнации
- Режиссер: Джулия Макс
- В ролях: Колби Минифи, Кейт Бертон, Челси Элден, Вон Армстронг, Райли Роуз Критчлоу, Миа Эллис
- Жанр: ужасы / Канада, США / 96 мин.
- В прокате: с 29 января
Кинопрокатчик «Экспонента»: «Сложные отношения матери и дочери подвергаются ужасающему испытанию, когда умирает глава семьи. Мать нанимает таинственного специалиста, чтобы тот вернул ее мужа с того света. Когда обряд реинкарнации выходит из-под контроля, обеим женщинам приходится противостоять пришествию нечисти».
Папа может
- Режиссер: Дмитрий Суворов
- В ролях: Александр Ревва, Глафира Тарханова, Никита Конкин, Виталия Корниенко, Елена Балабанова, Елена Валюшкина
- Жанр: комедия, семейный / Россия / 89 мин.
- В прокате: с 29 января
Кинопрокатчик «Наше Кино»: «Двадцать лет семейной идиллии рушатся в одно мгновение, когда Виктор называет заботы жены по дому «нехитрыми». В ответ Вера, забывшая о карьере юриста ради семьи, объявляет забастовку и улетает на Мальдивы. Оставшись один с четырьмя детьми и собакой, успешный топ-менеджер быстро понимает, что хаос семейного быта — это испытание, к которому никакие бизнес-стратегии не готовят. Его уверенность тает с каждым новым детским вопросом и горой немытой посуды».
Комментируй это
- Режиссер: Юлия Трофимова
- В ролях: Александр Петров, Юлия Хлынина, Тихон Жизневский, Ирина Горбачева, Егор Корешков, Сергей Бурунов
- Жанр: комедия / Россия / 88 мин.
- Слоган: «Не держи в себе»
- В прокате: с 29 января
Кинопрокатчик «Централ Партнершип»: «Катя и Иван на грани развода. Они соглашаются поучаствовать в необычной семейной терапии: месяц с ними будет жить Комментатор — человек, проговаривающий все их мысли и чувства».
Левша
- Режиссер: Владимир Беседин
- В ролях: Юрий Колокольников, Федор Федотов, Леонела Мантурова, Ян Цапник, Алексей Гуськов, Артур Иванов
- Жанр: фантастика, приключения / Россия / 117 мин.
- В прокате: с 22 января
Кинокритик Юлия Шагельман: «При всем тщательно нагнетаемом величии все в фильме, начиная с актерской игры и далеко не заканчивая костюмами, особенно женскими, выглядит смехотворно. Картина, по идее, должна внушать зрителю патриотические чувства и гордость за отечественные технологии, но по ее окончании так и хочется сказать: "Сдается мне, джентльмены, это была комедия"».
Воскрешение
- Режиссер: Би Гань
- В ролях: Джексон И, Шу Ци, Марк Чао, Чэнь Юнчжун, Го Мучэн, Чжан Чжицзянь
- Жанр: фэнтези, драма / Китай, Франция / 159 мин.
- В прокате: с 22 января
Кинокритик Юлия Шагельман: «Эта история разворачивается в "смутные времена", когда люди открыли секрет бессмертия: достаточно перестать видеть сны, и тогда человек, подобно незажженной свече, будет жить вечно. Однако есть и те, кто не хочет или не может отказаться от сновидений, — их называют Мечтателями. Одного из таких Мечтателей (Джексон И, меняющий роли и обличья на протяжении всего фильма) женщина из пролога находит в опиумном притоне и похищает, чтобы вернуть из сна в реальность. Для этого она хочет изучить сердце Мечтателя, и оказывается, что оно работает как киноаппарат, заряженный пленкой, на которой сохраняются его сны. Они превращаются в кинофильмы, и зрители смотрят их вместе с Мечтателем».
Сезон охоты
- Режиссер: Раджа Коллинз
- В ролях: Мэл Гибсон, Шелли Хенниг, Скарлет Роуз Сталлоне, София Хьюблиц, Хорди Молья, А.Дж. Бакли
- Жанр: триллер, боевик, драма, детектив / США / 100 мин.
- В прокате: с 22 января
Кинокритик Михаил Трофименков: «…зрители "Сезона охоты" ломают голову, зачем Бо (Мел Гибсон) приобретает за $20 сломанную газонокосилку, нудно ее чинит и спорит с дочкой Тэг (София Хьюблиц) о необходимости данного агрегата в хозяйстве. Должна же газонокосилка как-то "выстрелить"? И "выстреливает": Бо с ее помощью пытает захваченного им боевика наркокартеля. Назвать сцену отвратительной язык не поворачивается, настолько "Сезон охоты" невинно бесстыж и бессмыслен в своей кровавости».
Возвращение в Сайлент Хилл
- Режиссер: Кристоф Ган
- В ролях: Джереми Ирвин, Ханна Эмили Андерсон, Роберт Нэйрн, Иви Темплтон, Пирс Иган, Ив Маклин
- Жанр: ужасы / Франция, Великобритания, Германия, Сербия, Япония, США, Австралия, Испания / 106 мин.
- В прокате: с 12 января
Кинокритик Юлия Шагельман: «Ничто в роботообразной игре актеров не указывает на то, что они испытывают какие-либо чувства — друг к другу или вообще».
Без лица
- Режиссер: Ен Сан-хо
- В ролях: Пак Чон-мин, Квон Хэ-хе, Щин Хен-бин, Лим Сон-джэ, Пак Мен-щин, Чон Ун-джон
- Жанр: детектив, драма / Корея Южная / 103 мин.
- В прокате: с 22 января
Кинокритик Михаил Трофименков: «Этическая вершина фильма — диалог сына с отцом. "Скажи, папа, это ты убил маму?" — "Что поделать, сынок: жизнь была тяжелая, меня с детства били, надо мной издевались". Остается прослезиться и простить душегуба: старших надо почитать, срок давности истек, да и времена такие тяжелые были».
