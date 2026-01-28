Агрегатное обаяние

На экранах — дебют Рауля Гейдарова «День рождения Сидни Люмета», фильм—победитель выборгского кинофестиваля «Окно в Европу». Этот редкий в наши дни образец авторского кино очаровал Михаила Трофименкова своими несовершенством, сентиментальностью без слащавости, жесткостью без жестокости и, главное, искренней добротой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бабушка (Джульетта Степанян) и внук (Артем Кошман) воспаряют над печальной жизнью

Фото: АРТ-ЭРИЯ Бабушка (Джульетта Степанян) и внук (Артем Кошман) воспаряют над печальной жизнью

Фото: АРТ-ЭРИЯ

На дворе 2008 год, а в интернациональном поселке где-то в Краснодарском крае время, судя по музыкальному ряду, крепко притормозило. Сплошные «Тополиный пух, жара, июль» группы «Иванушки International» и хит Андрея Державина (кто-нибудь помнит группу «Сталкер»?) «Не плачь, Алиса, ты стала взрослой», победитель конкурса «Песня-90».

Ну, и криминал — который там не то чтобы правит бал, но вездесущ,— тоже старообразен. Все эти худющие воры в законе с куполами на груди и перстнями на пальцах, воровки на доверии, ночные налеты на склады промтоваров. И героин проклятый — куда ж без него.

Назойливая «Алиса» изрядно достает, пока не понимаешь, что эта условная Алиса, то плачущая, то смеющаяся от собственного взросления в стране страшных чудес, и есть 17-летний Дато (Артем Кошман). Кудрявый, застенчивый паренек, мечтающий стать режиссером. Невинный даже в своих трагикомических попытках вписаться в криминальные блудняки.

Готовясь к поступлению в Петербургский институт кино и телевидения (волей авторов размещенный в здании Академии художеств), он смущенно декламирует лошадям: «И скучно, и грустно, и некому руку подать». За отсутствием камеры смотрит на мир, приставив к глазу дно граненого стакана. И кажется, что, очутившись на воровской сходке, он впервые в жизни пробует водку только потому, что ее разливают в такие же стаканы.

Будущий режиссер Дато иронически относится к Георгию Данелии, хотя бабушка готова «Мимино» пересматривать бесконечно. Зато знает Сидни Люмета, автора великой судебной драмы «Двенадцать разгневанных мужчин» (1957), которую видел по телевидению. Да и родился Люмет с Дато в один день. Почему именно Люмет — фаворит Дато? Наверное, потому, что голливудский классик специализировался на фильмах о правосудии и справедливости.

Главное достоинство фильма — отменный подбор актеров именно по принципу обаяния. Настоящая звезда фильма — Джульетта Степанян в роли бабушки Дато и его единственной родственницы.

Отец невесть где. Мама по зонам: едва откинулась — опять за старое. Заводной дядя Анзор (Ян Гахарманов), вдохновенно исполняющий в прологе пальцами «в перстнях» Генделя на пианино, умер то ли от СПИДа, то ли от передозировки.

Степанян, казалось бы, делает в фильме ровно то, что полагается делать среднестатистической грузинской бабушке в жанре «ты кушай, кушай». Мускулисто месит тесто для хачапури, которые потом будет предлагать отведать встречным-поперечным. Но в ее игре сочетаются затаенная печаль о непутевых родственниках, крестьянская стойкость и молодая страсть к авантюрам. Спасти внука от поступления в техникум на самую модную в тех краях профессию бурильщика. Рвануть с ним в Петербург на припрятанные в Библии похоронные деньги. Ворваться на заседание приемной комиссии, отвергнувшей Дато за недостатком жизненного опыта. Какой такой недостаток, да он в семнадцать лет первую судимость получил! И конечно — это негромкая вершина ее роли — уснуть на плече внука на просмотре «Двенадцати разгневанных мужчин» с улыбкой почти что Кабирии.

Обаятельна беспутная мама-воровка (Мариэтта Цигаль-Полищук), дарящая сыну первую в его жизни камеру. Ну, воровка она по жизни, никак не может иначе, зато как улыбается. Обаятельна воровская шмара, ерошащая волосы Дато. Обаятелен даже «расписной» вор Алик, отсидевший восемнадцать лет: в стычке с Дато, выбросившим на помойку сумку с героином, он, размахивая перочинным ножиком, кажется таким же обиженным подростком.

Главное, что можно предъявить фильму, это режиссерское желание порой сделать красиво. Свет играет на банке с компотом, одиноко качаются кольца, на которых подтягивался покойный Анзор, грозно смотрит в камеру петух. Лишнее все это, фильм и так красив красотой человеческих чувств и иллюзий.

Михаил Трофименков