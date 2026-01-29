Главные новости за 29 января: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

События четверга: выбор «Ъ-Черноземье»

В Воронеже на территории АО «Воронежсинтезкаучук» (входит в контур группы «Сибур») в ночь с 28 на 29 января во время проведения работ погиб 18-летний рабочий подрядной организации. Сотрудниками СКР по региону проводится проверка. По данным «Ъ-Черноземье», погибший являлся сотрудником новосибирской ООО «Аутсорс-Логистик», имеющей корни в Воронежской области. Линия, на которой произошел несчастный случай, не введена в эксплуатацию и находится в стадии пусконаладки. В ВСК сообщили, что, по предварительной информации, трагедия произошла в результате несоблюдения правил безопасности при проведении работ.

В Белгороде местный девелопер заявил о росте объема инвестиций в крупный малоэтажный проект с 770 млн до 1 млрд руб. В части обеспечения будущих многоквартирных домов убежищами для жителей ООО СЗ «Феромон» отметил, что практика последних четырех лет показала — основным убежищем для жителей является их жилье, дома и квартиры, в которых они проживают. По мнению компании, подвалы и бомбоубежища фактически не используются. ЖК будет иметь вторую категорию надежности по электроснабжению (запитан от двух независимых источников питания) с возможностью подключения к резервным генераторам. Будет ли «Феромон» ими обеспечивать — не пояснили.

Управление капитального строительства Курской области подало в региональный арбитраж очередной иск к АО «Корпорация развития Курской области». Сумма требований на этот раз составляет 717,4 млн руб. Заявление пока не принято к производству. Помимо этого Арбитражный суд Курской области в закрытом режиме повторно рассматривает иск УКС к корпорации с требованиями на 2,1 млрд руб. В качестве иных лиц в деле участвуют прокуратура региона и Генеральная прокуратура РФ, третьим лицом выступает правительство Курской области. Ближайшее судебное заседание назначено на 17 февраля.

В Липецкой области депутаты облсовета поддержали кандидатуру Светланы Володиной на пост министра финансов региона. Госпожа Володина в 2002 году с отличием окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «бухгалтерский учет и аудит». С этого же года работает в системе финансовых органов региона.

В Орловской области налоговые поступления за 2025 год составили 64,9 млрд руб. Этот показатель больше, чем в 2024 году, на 4,2 млрд руб. (+7%).

Главой Тамбовского округа Тамбовской области, численность населения которого оценивается в 73 тыс. человек, может стать первый заместитель председателя облдумы Александр Орионов. Должность освободилась после того, как Константин Пудовкин подал заявление об отставке. Сам действующий депутат еще не сложил полномочия.

Анна Швечикова