На «Воронежсинтезкаучуке» погиб рабочий подрядной организации

В ночь с 28 на 29 января в Воронеже на территории АО «Воронежсинтезкаучук» (ВСК, входит в контур группы «Сибур») во время проведения работ погиб 18-летний рабочий. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Воронежской области проводится проверка. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Черноземье», погибший являлся сотрудником подрядной организации ООО «Аутсорс-Логистик». Линия, на которой произошел несчастный случай,— не введена в эксплуатацию, она в стадии пусконаладки (в том числе идет настройка ее системы безопасности).

По данным следствия, правоохранительные органы осмотрели место происшествия, опрошены очевидцы и сотрудники организации. Изъята документация, в том числе регламентирующая организацию охраны труда на предприятии. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти. По итогам проверки обещают принять процессуальное решение.

В «ВСК» сообщили, что, по предварительной информации, трагедия произошла в результате несоблюдения правил безопасности при проведении работ. От чего именно сотрудник подрядной организации получил травмы, приведшие к летальному исходу, не уточняется.

Комиссия с участием надзорных органов и служб предприятия приступила к расследованию причин инцидента.

По данным Rusprofile, ООО «Аутсорс-Логистик» зарегистрировано в Новосибирске в 2024 году. Компания специализируется на складировании и хранении. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Управление осуществляет директор Сергей Чернышев, который является единственным учредителем с долей 100% в уставном капитале. Финансовые показатели за 2024 год не отражены — выручка и прибыль отсутствуют. Правопредшественником компании является ООО «Воронеж Форклифт», находящееся в процессе реорганизации с ограничениями по управлению. Компания основана в 2022 году в Воронеже и специализируется на складской деятельности и хранении. В 2024 году выручка «Воронеж Форклифт» составила 338,9 млн руб., увеличившись на 8,9% по сравнению с 2023 годом. Чистая прибыль сократилась с 1 млн до 15 тыс. руб., что означает падение на 98,5%.

Анна Швечикова