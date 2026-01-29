Курское управление капстроительства потребовало с корпорации развития 717 млн

Областное учреждение «Управление капитального строительства Курской области» (УКС) подало в региональный арбитраж очередной иск к АО «Корпорация развития Курской области». Сумма требований составляет 717,4 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Заявление пока не принято к производству, поэтому суть требований не раскрывается.

В декабре УКС обратилось в Арбитражный суд Курской области с иском к ликвидационной комиссии корпорации. Учреждение требовало включить в ликвидационный баланс общества аналогичную сумму. Его оставили без движения до 29 января, поскольку истец, подавая заявление к такому ответчику, не сослался на необходимую норму права.

Кроме того, региональный арбитраж рассматривает еще один иск УКС к корпорации. Учреждение заявило требования на 10,3 млн руб. в марте 2025 года. В эту сумму входят штраф на 2,5 млн руб. и пени за просрочку выполнения работ в размере 7,7 млн руб. по состоянию на 14 января 2025-го. В качестве третьих лиц к делу привлечены региональный минстрой и облпрокуратура. Ближайшее заседание назначено на 10 февраля.

Помимо прочего, Арбитражный суд Курской области в закрытом режиме повторно рассматривает иск УКС к корпорации с требованиями на 2,1 млрд руб. В качестве иных лиц в деле выступают прокуратура региона и Генпрокуратура РФ, третьим лицом значится облправительство. Ближайшее заседание назначено на 17 февраля.

О ликвидации АО «Корпорация развития Курской области» в августе объявил глава региона Александр Хинштейн. «Мы упраздняем эту организацию. Понимаем, что после всего произошедшего почистить ее карму практически невозможно…»,— сказал тогда губернатор. В начале октября внеочередное собрание акционеров общества приняло соответствующее решение.

Сейчас в Ленинском райсуде Курска продолжается рассмотрение дела обвиняемых в хищении 152,8 млн руб. при строительстве линии обороны на границе региона с Украиной. Среди них бывшие сотрудники областной корпорации развития Владимир Лукин, Игорь Грабин и Дмитрий Спиридонов. В конце прошлого года за это преступление осудили бывшего депутата местной облдумы Максима Васильева. За растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) ему назначили пять с половиной лет колонии общего режима со штрафом 800 тыс. руб. На прошлой неделе стало известно, что экс-парламентарий обжаловал решение суда. Прошлой осенью четыре года колонии по этому делу получил глава подконтрольной Максиму Васильеву фирмы ООО «Сиэми» Виталий Синьговский. Он не стал оспаривать наказание.

Алина Морозова