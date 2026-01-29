Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Министром финансов Липецкой области назначена Светлана Володина

Министром финансов Липецкой области стала Светлана Володина

Депутаты Липецкого облсовета единогласно поддержали предложение губернатора Игоря Артамонова о назначении Светланы Володиной министром финансов региона. Об этом сообщила пресс-служба совета 29 января. С 7 апреля 2025-го госпожа Володина возглавляла ведомство в статусе исполняющей обязанности. До этого она работала в должности заместителя министра финансов.

Фото: Липецкий областной совет

Фото: Липецкий областной совет

Светлана Володина в 2002 году с отличием окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «бухгалтерский учет и аудит». Неоднократно повышала квалификацию в Финансовом университете при правительстве РФ и в РАНХиГС. В липецком министерстве (ранее — управлении) финансов трудится с 2002 года.

Бывший начальник минфина Липецкой области и вице-губернатор Вячеслав Щеглеватых в апреле прошлого года покинул пост по собственному желанию. Как сообщал «Ъ-Черноземье», одновременно с этим Игорь Артамонов подписал указ об упразднении поста вице-губернатора по финансам. Слова «заместитель губернатора» исключили из названия должности, оставив только пост профильного министра.

Денис Данилов