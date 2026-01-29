Министром финансов Липецкой области назначена Светлана Володина

Депутаты Липецкого облсовета единогласно поддержали предложение губернатора Игоря Артамонова о назначении Светланы Володиной министром финансов региона. Об этом сообщила пресс-служба совета 29 января. С 7 апреля 2025-го госпожа Володина возглавляла ведомство в статусе исполняющей обязанности. До этого она работала в должности заместителя министра финансов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Липецкий областной совет Фото: Липецкий областной совет

Светлана Володина в 2002 году с отличием окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «бухгалтерский учет и аудит». Неоднократно повышала квалификацию в Финансовом университете при правительстве РФ и в РАНХиГС. В липецком министерстве (ранее — управлении) финансов трудится с 2002 года.

Бывший начальник минфина Липецкой области и вице-губернатор Вячеслав Щеглеватых в апреле прошлого года покинул пост по собственному желанию. Как сообщал «Ъ-Черноземье», одновременно с этим Игорь Артамонов подписал указ об упразднении поста вице-губернатора по финансам. Слова «заместитель губернатора» исключили из названия должности, оставив только пост профильного министра.

Денис Данилов