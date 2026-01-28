Сумма собранных в Орловской области налогов за год выросла на 4,2 млрд рублей

В Орловской области налоговые поступления за 2025 год составили 64,9 млрд руб. Этот показатель на 4,2 млрд руб., или на 6,9%, превысил объем сборов за прошлый год. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФНС.

Поступления в федеральный бюджет достигли 18,4 млрд руб., что на 1,7 млрд руб., или на 9,9%, больше, чем в 2024 году. В территориальный бюджет (консолидированный бюджет субъекта РФ) зачислено 46,5 млрд руб.— сумма выросла на 2,5 млрд руб., или на 5,8%. Кроме того, налоговая служба собрала более 37,2 млрд руб. страховых взносов на обязательное социальное страхование, что на 3,6 млрд руб., или на 10,8%, выше уровня прошлого года.

На прошлой неделе стало известно, что и в Курской области налоговые поступления выросли за год на 4,7%, составив 197,2 млрд руб.

Ульяна Ларионова