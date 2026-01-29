Белгородский застройщик заявил о росте инвестиций в крупный малоэтажный проект до 1 млрд

Белгородское ООО «Специализированный застройщик "Феромон"» собирается нарастить инвестиции в проект малоэтажного жилого комплекса «Пять вершин» на территории микрорайона Новый в Белгороде до 1 млрд руб. Ранее в проектной декларации его стоимость оценивалась в 772 млн руб. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: наш.дом.рф Фото: наш.дом.рф

В части обеспечения резервными источниками энергии и убежищами для жителей девелопер подчеркнул, что будущие МКД имеют вторую категорию надежности по электроснабжению. Они запитаны от двух независимых источников питания, с возможностью подключения к резервным генераторным установкам. Будет ли СЗ «Феромон» ими обеспечивать — не пояснили.

«Практика последних четырех лет показала, что основным убежищем для жителей области в первую очередь является их жилье: дома и квартиры, в которых они проживают. Подвалы и бомбоубежища фактически не используются»,— пояснил застройщик.

По данным Rusprofile, ООО «СЗ "Феромон"» зарегистрировано в Белгороде в 2020 году. Компания специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректор — Владимир Перцев. Владельцами ООО в равных долях по 50% являются ООО «СЗ "Сетт"» (построило один дом в Белгороде в 2023 году), полностью контролируемое господином Перцевым, и ООО «Дуквен», принадлежащее Александру Дуквену. Финансовые показатели «Феромона», по оценке Rusprofile, указывают на отсутствие операционной деятельности: выручка в 2022–2024 годах была нулевой, при этом компания фиксировала убытки (в 2024 году — 3,6 млн руб.). Также господин Перцев в Белгороде руководит рядом небольших строительных фирм: ООО «СЗ "Бьерн Новая"», ООО «Префаб» и ООО «СЗ "Бьерн Видная"». Выручку показывает только «Сетт»: в 2024 году она составила 250 млн руб. при убытке в 2,6 млн руб.

«Мы оцениваем ситуацию в Белгородской области как стабильную и позволяющую успешно реализовать проекты на территории региона. Текущая ситуация не наносит негативных последствий и не влияет на ход строительства и реализацию объектов. Это заметно по активности обращений к застройщикам, количеству броней и сделок в этот период»,— подчеркнули в компании.

Для профессиональных компаний рынка недвижимости не существует плохих условий, убеждены там. Любой период можно использовать как возможность: спад на рынке позволяет формировать земельный банк и выгодно входить в новые проекты, уверены в ООО СЗ «Феромон».

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что застройщик планирует возвести ЖК в микрорайоне Новый к третьему кварталу 2028 года. Эксперты отмечают, что проект может столкнуться с рисками, включая возможное ухудшение оперативной обстановки и конкуренцию с индивидуальным жилищным строительством, которое в Белгородской области является весьма популярным.

Анна Швечикова