Тамбовский округ может возглавить основатель «Тамбовских садов»

Главой Тамбовского округа, население которого оценивается в 73 тыс. человек, может стать первый заместитель председателя тамбовской областной думы Александр Орионов. Должность освободилась после того, как Константин Пудовкин подал заявление об отставке. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Первышов в своем Telegram-канале.

Кандадат на пост главы Тамбовского округа Александр Орионов

Фото: Telegram-канал Евгения Первышова Кандадат на пост главы Тамбовского округа Александр Орионов

Фото: Telegram-канал Евгения Первышова

Господин Орионов родился в Тамбове, в 1994-м окончил тамбовскую классическую гимназию №12, а в 1999 году — юридический факультет ТГУ им. Г.Р. Державина. После окончания вуза вел самостоятельную юридическую практику, оказывая правовые услуги физическим лицам и предприятиям. В 2008 году получил второе высшее образование в Финансовой академии при Правительстве РФ, окончив обучение с отличием. В 2013 году господин Орионов основал компанию «Тамбовские сады», ставшую крупнейшим производителем ягод малины, ежевики и смородины в регионе. С 2021-го депутат тамбовской областной думы седьмого созыва, избран по тамбовскому одномандатному округу № 22. Является первым зампредседателя облдумы и членом комитета по бюджету, налогам и финансам.

«Одна из главных задач для всех глав округов — непосредственное взаимодействие с жителями и решение поставленных ими задач. Необходимую поддержку со стороны области мы окажем»,— написал Евгений Первышов.

Согласно Конституции РФ (ст. 10) один и тот же человек не может одновременно занимать должности в двух органах государственной власти, так как в его руках не могут быть сосредоточены полномочия двух ветвей власти. О том, что господин Орионов сложил полномочия депутата, не сообщалось. В соцсети «ВКонтакте» первый зампредседателя облдумы написал: «Предложение принял без колебаний! Притамбовье — большой округ, более 130 населенных пунктов, но главное — это люди. Слушать и слышать людей — принцип партии "Единая Россия" — всегда применял в своей депутатской работе».

По данным декларации о доходах, в 2020 году Александр Орионов занимал третье место среди депутатов тамбовской городской думы по уровню задекларированных доходов (после владельца АО «Октябрьское» господина Жалнина и другого совладельца ООО «Тамбовские сады» господина Валерия Иржанова) . Его доход составил 20,4 млн руб.

Вчера тамбовская гордума досрочно прекратила полномочия депутата Дмитрия Полякова.

Анна Швечикова