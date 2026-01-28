В Краснодаре на Тургеневском мосту введут временные перекрытия из-за монтажа балок

В Краснодаре с 08:00 30 января до 20:00 1 февраля на Тургеневском мосту запланированы кратковременные ограничения движения. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Телеховец Фото: Станислав Телеховец

Перекрытия будут вводиться для монтажа железобетонных балок пролетного строения. Продолжительность каждого ограничения не превысит 10 минут, что необходимо для безопасного выполнения работ. Водителям рекомендуют учитывать изменения при планировании маршрутов.

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», осенью 2025 года готовность строительно-монтажных работ на Тургеневском мосту составляла около 49%. К тому моменту была завершена реконструкция двух полос на выезд из Краснодара, а с 23 ноября подрядчик приступил к ремонту полос на въезд при частичном ограничении движения.

Согласно условиям контракта, капитальный ремонт моста через реку Кубань планируется завершить в августе 2026 года. Сооружение, связывающее Краснодар с Тахтамукайским районом Адыгеи, эксплуатируется 38 лет и ранее не проходило полной реконструкции. Дорожное покрытие моста имеет значительные повреждения с обеих сторон.

Проект предусматривает полную замену асфальтобетонного полотна, частичную замену балок пролетного строения, локальное восстановление пролетов и опор, а также обновление тротуаров и лестничных сходов. Стоимость работ оценивается в 1,2 млрд руб.

Никита Бесстужев