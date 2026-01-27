Главные новости к утру 27 января

Россия начала вывод военных сил из аэродрома в Камышлы на северо-востоке Сирии. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники.

Президент Дональд Трамп заявил, дипломатическое урегулирование обострившихся отношений США и Ирана остается возможным. Он утверждает, что Тегеран хочет заключить сделку с Вашингтоном.

Все израильские заложники, захваченные во время вторжения палестинского движения на территорию Израиля — и живые, и погибшие — были возвращены на родину. Это открывает путь ко второму этапу мирного плана в Газе, который предполагает демилитаризацию Газы и формирование нового правительства и сил безопасности.

Судебные приставы наложили арест на имущество депутата Госдумы Андрея Дорошенко и бывшего депутата парламента Анатолия Вороновского, которых обвиняют в получении незаконного коррупционного дохода в размере 2,8 млрд руб.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия больше не сможет передавать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot.

Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлины на импорт из Южной Кореи.