Reuters: Россия выводит войска со своей базы на северо-востоке Сирии

Россия начала вывод военных сил из аэродрома в Камышлы на северо-востоке Сирии, к которому Москва имеет доступ с 2019 года, сообщает Reuters со ссылкой на сирийские источники. По словам собеседников агентства, вывод проходит постепенно: часть подразделений перебрасывается на авиабазу Хмеймим на западе страны, куда перевозят военную технику и тяжелое вооружение, другие воинские формирования возвращаются в Россию.

Reuters отмечает, что российские флаги по-прежнему развеваются над аэродромом. На взлетно-посадочной полосе находятся два самолета с российскими опознавательными знаками.

Ранее сирийский источник «Ъ» сообщал, что переходные власти Сирии могут обратиться к Москве с просьбой о выводе российских военных с аэродрома. Он говорил, что переговоры по этому вопросу могут начаться после того, как правительственные силы вытеснят курдов из провинции Хасеке на северо-востоке страны. Сегодня телеканал Syira TV сообщил, что президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа намерен посетить Москву 28 января и встретиться с президентом Владимиром Путиным.

