Трамп заявил о желании Ирана заключить сделку с США

Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация вокруг Ирана остается неопределенной, однако Тегеран, по его словам, заинтересован в переговорах. Об этом господин Трамп сообщил в интервью Axios.

Глава Белого дома отметил, что США направили к Ирану «большую армаду», включая авианосную ударную группу во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln, которая на этой неделе вошла в зону ответственности Центрального командования США. При этом господин Трамп подчеркнул, что дипломатическое урегулирование остается возможным. «Они хотят заключить сделку. Я это знаю. Они много раз выходили на связь и хотят говорить», — заявил президент.

Господин Трамп ранее неоднократно заявлял о возможности нанесения удара по территории Ирана из-за жестокого подавления протестов, однако, пишет Axios, окончательное решение принято не было, и президент продолжает консультироваться с советниками по национальной безопасности. В Белом доме официально заявляли, что Вашингтон по-прежнему допускает проведение военной операции.

Сейчас США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке, перебрасывая дополнительные истребители, самолеты-заправщики и системы ПВО. По данным источников Axios, Пентагон готовится к возможному приказу президента, а командующий Центральным командованием США адмирал Брэд Купер уже провел консультации в Израиле по вопросам координации обороны и потенциальных совместных военных действий.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ирану пересчитывают потери».