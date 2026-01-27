Писториус: Германия не сможет снабжать Украину системами Patriot
Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия больше не сможет передавать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot. По его словам, сама Германия нуждается в этих комплексах, поскольку ожидает поставки новых взамен уже переданных. Заявления были сделаны после его встречи с министром обороны Литвы Робертасом Каунасом в Берлине, сообщает NTV.
Господин Писториус сообщил, что Германия передала Украине более трети собственных систем Patriot и «сделала непропорционально много» для поддержки Киева в сфере ПВО. Он отметил, что дальше расширять поставки невозможно, поскольку сама страна должна сохранять боеспособность своих войск.
Министр также подчеркнул, что ФРГ «более-менее непрерывно» поставляет Украине системы Iris-T, однако их количества недостаточно. По словам министра, приоритетом для немецкой стороны остаются поставки оружия, обучение украинских военных и укрепление восточного фланга НАТО.