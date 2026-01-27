Трамп: «Хамас» помог обнаружить останки последнего израильского заложника

Военные обнаружили и опознали тело старшего сержанта полиции Рана Гвили, которого боевики «Хамаса» захватили во время вторжения на территорию Израиля в октябре 2023 года, сообщили в ЦАХАЛ. Теперь все израильские заложники, захваченные во время вторжения палестинского движения на территорию Израиля — и живые, и погибшие — возвращены на родину.

Президент США Дональд Трамп в интервью Axios заявил, что «Хамас» помог обнаружить останки Рана Гвили. «Они очень усердно работали, чтобы вернуть тело. Они работали над этим вместе с Израилем. Вы можете представить, насколько это было трудно... Теперь мы должны разоружить "Хамас", как они и обещали»,— сказал он.

Возвращение тела Рана Гвили был серьезным препятствием для перехода ко второму этапу мирного плана в Газе, предложенного Дональдом Трампом, отмечает Axios. Второй этап плана предполагает демилитаризацию Газы и формирование нового правительства и сил безопасности. Ранее Израиль обещал открыть контрольно-пропускной пункт «Рафах» между сектором Газа и Египтом после завершения поисков тела последнего заложника.