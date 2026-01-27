Приставы арестовали имущество депутата Дорошенко и экс-депутата Вороновского

Судебные приставы по иску Генпрокуратуры РФ наложили арест на имущество депутата Госдумы Андрея Дорошенко и бывшего депутата парламента Анатолия Вороновского. Это следует из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС. Политических деятелей обвиняют в получении незаконного коррупционного дохода в размере 2,8 млрд руб.

Уточняется, что исполнительные листы о наложении обеспечительного ареста в службу судебных приставов были направлены из суда Сочи. На основании этих документов 23 января были открыты исполнительные производства.

Ранее, как выяснил «Ъ», Генпрокуратура направляла в Центральный райсуд Сочи иск об обращении в доход РФ активов не только депутатов, но более 20 человек, связанных с ними — в основном, родственников. Генпрокуратура требует конфисковать у ответчиков десятки земельных участков, квартир и домов в Москве, Краснодаре, Ялте, Новороссийске, Армавире, Горячем Ключе, на побережье Азовского моря и в Карачаево-Черкесской Республике, доли ответчиков в различных компаниях, средства на их счетах и ценные бумаги.

По данным надзора и ФСБ России, господин Вороновский, занимая в прошлом руководящие должности в администрации Кубани, получал откаты за распределение бюджетных средств на строительство и ремонт дорог. Другие ответчики, по данным истца, либо ему помогали, либо на них оформлялось приобретенное имущество.

Подробнее — в материале «Ъ» «Был бы депутат, а иск найдется».

Влад Никифоров