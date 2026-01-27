Трамп объявил о введении 25-процентных пошлины на импорт из Южной Кореи

Президент США Дональд Трамп сообщил о повышении пошлин на товары из Южной Кореи с 15 до 25%. Он заявил, что принял это решение, поскольку «законодательный орган Южной Кореи не выполняет свои обязательства перед Соединенными Штатами» и не утверждает торговую сделку, о которой он договорился с корейским президентом Ли Чжэ Мёном.

«30 июля 2025 года мы с президентом Ли достигли важного для обеих стран соглашения, и мы подтвердили эти условия, когда я был в Корее 29 октября 2025 года. Почему корейский законодательный орган до сих пор не утвердил его?»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

25-процентные пошлины затронут импорт автомобилей, пиломатериалов, фармацевтическую продукцию и другие товары, которые облагались 15-процентными взаимными тарифами, сообщил господин Трамп.

Президенты двух стран в прошлом году договорились, что Южная Корея заплатит $350 млрд в экономику США за снижение пошлин, полностью откроет свои рынки, будет закупать нефть и газ «в огромных объемах», утверждал Дональд Трамп. Он заявлял, что по итогу соглашений инвестиции со стороны южнокорейских компаний в США превысят $600 млрд.