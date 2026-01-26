Всероссийский сбой системы регистрации пассажиров обошел аэропорт Пензы

Сегодня в работе системы бронирования «Леонардо» произошел сбой. Информацию подтвердили «Ъ» в ГК «Ростех». Уточняется, что проблемы произошли на стороне провайдера «Сирена Трэвел», а работу системы восстановят в ближайшее время.

Фото: ИА «Общественное мнение»

«Ъ — Средняя Волга» обратился за комментарием в аэропорт Пензы. В воздушной гавани сообщили, что сбой ее не затронул, поскольку все самолеты вылетели до начала неполадок. Остались только рейсы авиакомпании S7. «Но у них своя система регистрации, не зависящая от федеральной»,— уточнили в аэропорту.

Из-за сбоя в «Леонардо» отменили один рейс из Саратова в Москву. Остальные вылеты планируются без отставания от графика. В Волгограде некоторое время регистрировали пассажиров вручную. О задержках в обслуживании сообщили также в аэропорту Астрахани.

На момент публикации «Ростех» сообщил об устранении неполадок. Сбой продлился порядка двух часов.

Дарья Васенина