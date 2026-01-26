В авиакомпании «Ижавиа» сообщили о восстановлении работы «Леонардо»

Сбои в работе системы бронирования «Леонардо», а также «Астра» и компании-провайдера «Сирена Трэвел» устранены. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании «Ижавиа».

В «Ростехе» подтвердили «Ъ», что работоспособность системы восстановлена. Ранее для устранения неполадок в «Леонардо» был создан оперативный штаб, в который включили специалистов авиакомпании «Аэрофлот» и «Сирены Трэвел». В госкорпорации говорили, что проблемы зафиксировали на стороне провайдера.

О сбое в «Леонардо» изначально сообщил «Аэрофлот». Из-за возникших неполадок перевозчик приостановил регистрацию пассажиров на рейсы, а также продажу билетов и дополнительных услуг. В авиакомпании также предупредили о корректировке расписания. На трудности с регистрацией пассажиров также жаловались «Победа» и «Россия» (входят в группу «Аэрофлот»), «Уральские авиалинии», Azur Air, «Ямал» и «Белавиа». В некоторых аэропортах страны ввели ручную регистрацию пассажиров.

Если считать с момента сообщения «Аэрофлота» в Telegram-канале, сбой в «Леонардо» продлился чуть менее двух часов. В Ассоциации туроператоров России спрогнозировали, что неполадки могли затронуть до 20 тыс. человек.