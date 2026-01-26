В системе бронирования авиабилетов «Леонардо» произошел сбой

В работе российской автоматизированной системы бронирования «Леонардо» (Leonardo) произошел «глобальный сбой». Об этом сообщила пресс-служба «Аэрофлота». Из-за сбоя перевозчик приостановил регистрацию пассажиров на рейсы, а также продажу билетов и дополнительных услуг. Авиакомпания допускает дальнейшую корректировку расписания.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Поставщиком услуг предпринимаются меры для скорейшего восстановления штатной работы системы», — добавили в «Аэрофлоте».

Система бронирования «Леонардо» была разработана «Ростехом» совместно с компанией «Сирена» и запущена в 2022 году с целью импортозамещения. Система оформляет бронирование и продажу билетов, регистрацию пассажиров и багажа. В сентябре 2023 года система подверглась масштабной DDOS-атаке из-за рубежа. О проблемах с регистрацией пассажиров тогда сообщали «Аэрофлот», «Победа», «Россия». В декабре того же года «Аэрофлот» также сообщал о сбоях в работе системы.