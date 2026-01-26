В аэропорту Волгограда вручную регистрируют пассажиров из-за сбоя в «Леонардо»

В аэропорту Волгограда ведется ручная регистрация пассажиров из-за сбоя в системе бронирования «Леонардо», сообщили в пресс-службе аэропорта. В связи с техническими неполадками возможны задержки в обслуживании и изменения в расписании рейсов.

В аэропорту Волгограда вручную регистрируют пассажиров из-за сбоя в системе бронирования

Фото: Марина Окорокова

«В связи с глобальным сбоем в системе бронирования возможно увеличение времени обслуживания пассажиров, а также внесение изменений в расписание рейсов. Аэропорт осуществляет регистрацию пассажиров в ручном режиме. Привлечен дополнительный персонал для обслуживания», — говорится в сообщении аэропорта «Гумрак».

Сбой в системе «Леонардо» затронул несколько российских авиакомпаний, включая «Аэрофлот», «Победу» и Azur Air. Указанные компании временно ограничили регистрацию пассажиров, обработку багажа и продажу дополнительных услуг.

Марина Окорокова