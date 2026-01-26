«Ростех» возложил ответственность за сбой в «Леонардо» на провайдера

В работе сетевой инфраструктуры системы бронирования «Леонардо» произошел сбой, подтвердили «Ъ» в «Ростехе». Проблемы зафиксированы на стороне компании-провайдера «Сирена Трэвел».

«Создан оперативный штаб по восстановлению работоспособности системы совместно с ПАО "Аэрофлот" и другими авиакомпаниями, в этом задействовано большое число разработчиков и специалистов "Сирена-Трэвел"»,— заявили в «Ростехе».

Источники ТАСС и «РИА Новости» уточнили, что работа «Леонардо» будет в ближайшее время восстановлена.

Первой о сбое в «Леонардо» сообщила авиакомпания «Аэрофлот». Из-за возникших неполадок перевозчик приостановил регистрацию пассажиров на рейсы, а также продажу билетов и дополнительных услуг. В «Аэрофлоте» допустили дальнейшую корректировку расписания.

Система бронирования «Леонардо» разработана «Ростехом» совместно с компанией «Сирена» и запущена в 2022 году с целью импортозамещения. «Леонардо» оформляет бронирование и продажу билетов, регистрацию пассажиров и багажа. В сентябре 2023 года система подверглась масштабной кибератаке из-за рубежа. О проблемах с регистрацией рейсов тогда сообщали «Аэрофлот», «Победа» и «Россия».