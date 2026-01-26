Аэропорт Астрахани заявил о сбое в системе бронирования, работу уже восстановили

В аэропорту Астрахани возможны задержки при обслуживании пассажиров и изменения в расписании рейсов. Причиной тому стал технический сбой в системе бронирования, сообщили в пресс-службе аэровокзала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Возможны изменения в расписании рейсов из-за сбоя в системе

Фото: Администрация губернатора Астраханской области Возможны изменения в расписании рейсов из-за сбоя в системе

Фото: Администрация губернатора Астраханской области

Первой о сбое сообщил авиаперевозчик «Аэрофлот». Из-за неполадок компания приостановила регистрацию пассажиров, продажу билетов и дополнительных услуг. В «Аэрофлоте» допустили возможную корректировку расписания рейсов.

Сбой произошел в системе бронирования «Леонардо», разработанной «Ростехом» совместно с компанией «Сирена». Проблемы выявлены на стороне провайдера «Сирена Трэвел». В «Ростехе» подтвердили инцидент и сообщили о создании оперативного штаба для восстановления системы.

Система «Леонардо» запущена в 2022 году с целью импортозамещения. Она отвечает за бронирование, продажу билетов, регистрацию пассажиров и багажа. В сентябре 2023 года система подверглась масштабной кибератаке из-за рубежа, в результате которой были затронуты «Аэрофлот», «Победа» и «Россия».

Совместно с ПАО «Аэрофлот» и другими авиакомпаниями в работе задействованы разработчики и специалисты «Сирена-Трэвел». Работу системы восстановят в ближайшее время.

Для обеспечения работы в условиях сбоя аэропорт Астрахань перешел на ручную регистрацию пассажиров, а также привлек дополнительный персонал. Информация о текущем статусе рейсов доступна на электронных табло в зонах вылета.

По состоянию на 17:40 работа системы бронирования «Леонардо» восстановлена, сообщили в «Ростехе».

Нина Шевченко