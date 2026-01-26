Из-за сбоя в системе онлайн-бронирования отменен авиарейс из Саратова в Москву

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила один рейс из Саратова в Москву из-за сбоя в системе бронирования «Леонардо». Работа системы была восстановлена, и аэропорт «Гагарин» продолжил обслуживание пассажиров в обычном режиме. Сбои затронули несколько российских авиакомпаний, включая перевозчиков группы «Аэрофлот».

Проблемы с бронированием привели к временному переходу на ручную регистрацию пассажиров и увеличению времени обслуживания. Данные о билетах не подгружались автоматически, что затруднило процесс регистрации. Сбои затронули все каналы продаж — сайты, контакт-центры и кассы.

Сбои в системе «Леонардо» повлияли на возможность приобретения, обмена или возврата билетов у ряда авиакомпаний, включая «Россию», «Победу», «Уральские авиалинии», Utair, Red Wings, «Аврору», Smartavia, «Руслайн», «Ямал», «Алросу», «Ижавиа» и «ИрАэро». Перевозчики сообщили о возможных задержках и изменениях в расписании.

В госкорпорации «Ростех» указали, что сбой произошел на стороне разработчика системы — компании «Сирена-Трэвел». Работоспособность системы была восстановлена, и аэропорт «Гагарин» продолжил прием пассажиров без отклонений от графика.

В Саратовском аэропорту сообщили, что все рейсы, кроме отмененного, выполняются по расписанию. Сотрудники аэропорта временно использовали альтернативные системы для регистрации пассажиров.

Никита Маркелов