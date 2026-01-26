Прокуратура проверит обстоятельства ДТП с рейсовым автобусом под Новороссийском

Прокуратура Новороссийска организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с рейсовым автобусом, которое произошло утром 26 января на 23-м км автодороги Новороссийск—Керчь. По предварительным данным, пострадавших в результате аварии нет, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как установлено, около 10:00 легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом, следовавшим по маршруту Анапа—Новороссийск. В салоне находились 22 пассажира, всех их доставили в пункт назначения на другом автобусе. По данным оперштаба Кубани, пострадавших нет.

По информации главы Новороссийска Андрея Кравченко, авария произошла в районе хутора Семигорский, после столкновения автобус съехал в кювет, пассажиры и водитель оказались заблокированы. На месте работают сотрудники ГИБДД и спасатели, которые помогли людям выбраться из транспортного средства. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Прокуратура города проверит дорожные условия и факторы, способствовавшие ДТП. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал о сложной дорожной обстановке в Краснодарском крае из-за гололеда. На федеральной трассе М-4 «Дон» в районе Горячего Ключа утром 26 января произошло около восьми ДТП, повреждения получили порядка 20 автомобилей. Движение на участке было организовано по одной полосе.

По данным Госавтоинспекции, на утро 26 января в регионе зарегистрировано более 200 заявок на оформление ДТП с механическими повреждениями, из них 130 — в Краснодаре. Водителей призывают по возможности отказаться от поездок.

Никита Бесстужев