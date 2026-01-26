Рейсовый автобус попал в ДТП под Новороссийском

Утром 26 января в Новороссийске на трассе в районе хутора Семигорский произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и рейсового автобуса, сообщил глава города Андрей Кравченко. Автобус съехал в кювет, 22 пассажира и водитель оказались заблокированы. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают сотрудники ГИБДД и спасатели, помогающие пассажирам выбраться из транспортного средства. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось о значительных затруднениях движения на федеральной трассе М-4 «Дон» в районе Горячего Ключа. На участке с 1362-го по 1365-й километр со стороны Джубги в направлении Краснодара произошло около восьми ДТП, в которых получили механические повреждения порядка 20 автомобилей. Движение организовано по одной полосе, к ликвидации последствий привлечены сотрудники краевого управления ГИБДД и владельца дороги. Водителям рекомендовано воздержаться от поездок по данному участку.

На утро 26 января в регионе зарегистрировано более 200 заявок на оформление ДТП с механическими повреждениями, из них 130 — в Краснодаре. Госавтоинспекция предупреждает о гололеде и призывает водителей не использовать личный транспорт без необходимости.

Вячеслав Рыжков