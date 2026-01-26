На фоне гололеда ГАИ Кубани получила более 200 заявок на оформление ДТП

На утро 26 января в Краснодарском крае подразделения Госавтоинспекции зарегистрировали более 200 обращений на оформление дорожно-транспортных происшествий с механическими повреждениями, из которых 130 зафиксированы в Краснодаре. Ведомство предупреждает водителей о гололеде и рекомендует воздержаться от поездок на личном транспорте без крайней необходимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Ранее ГИБДД сообщала, что движение на федеральной трассе М-4 «Дон» в районе Горячего Ключа осложнено. На участке с 1362-го по 1365-й километр со стороны Джубги в направлении Краснодара произошло около восьми аварий, пострадали порядка 20 автомобилей. Движение осуществляется по одной полосе, на месте работают сотрудники краевого управления ГИБДД и представители владельца дороги. Водителям рекомендовано по возможности избегать поездок по данному участку.

Вячеслав Рыжков