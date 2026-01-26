Дороги передали за проезд

Динамика проездов по федеральным платным дорогам по итогам 2025 года замедлилась до минимального за последние несколько лет значения — рост составил всего 5%. Снижения интереса пользователей не произошло, уверяют в «Автодоре»: ситуация «связана с этапами развития сети и коррективами в системе учета трафика». На региональных трассах стало заметно больше платных проездов — в том числе за счет повышения популярности автопутешествий по отдельным направлениям и низкой базы. Интересно, что на одной из подмосковных дорог платный трафик заметно сократился из-за нового закона о бесплатном проезде для силовых служб.

“Ъ” проанализировал данные о трафике на платных магистралях России в 2025 году. Информация предоставлена владельцами, концессионерами и операторами основных трасс.

Госкомпания «Автодор» зафиксировала суммарно 397 млн проездов (за один проезд считается в том числе поездка одной машины по одному участку дороги) по всей своей сети — на 5% больше, чем в 2024 году. Это наименьшая динамика за два года: в 2023 году прирост составлял 18%, в 2024 году — 33%. «Динамика напрямую связана с этапами развития сети, а также коррективами в системе учета трафика, связанными с вводом новых участков, и не свидетельствует о снижении интереса пользователей к магистралям»,— заверяют в госкомпании. Основным драйвером роста, отмечают в «Автодоре», стала трасса М-12. В июле прошлого года она приросла 275-километровым участком Дюртюли—Ачит, соединившим Башкирию и Свердловскую область. За полгода по нему проехало более 3,2 млн транспортных средств (половина из них — грузовики).

Почти 50% всех проездов по трассам «Автодора» — 179 млн — приходится традиционно на М-4. При этом динамика трафика на ней за прошедший год впервые нулевая (см. график). В «Автодоре» говорят, что пользователи этой дороги стали ездить на более длинные расстояния.

На М-11 динамика вообще отрицательная. «Фактический трафик увеличился,— утверждают в госкомпании.— До открытия обхода Твери в июле 2024 года трасса М-11 была разделена на две части, и водитель при следовании из Москвы в Санкт-Петербург совершал две поездки. А после того как М-11 стала бесшовной, на протяжении всего 2025 года фиксировалась только одна поездка».

Платой за проезд госкомпания собрала за год 140 млрд руб. суммарно со всей сети — против 121 млрд руб. в 2024 году.

В «Автодоре» предупредили о возможной индексации тарифов в 2026 году «для обеспечения качественного уровня эксплуатации инфраструктуры». Где, когда и на сколько повысятся цены — пока неизвестно.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы “Ъ” предоставили данные по Московскому скоростному диаметру (МСД), который работает в платном режиме с 15 февраля 2025 года. Здесь деньги взимают за поездки в самые «пробочные» часы — с 7:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00. По итогам 2025 года по МСД проехало суммарно 136 млн транспортных средств — на 13% больше, чем в 2024 году. «МСД продолжает оставаться в топе самых популярных магистралей,— комментируют в ЦОДД.— Диаметр доказал свою эффективность как ключевая транспортная артерия».

Еще одна платная магистраль в Москве — проспект Багратиона. Суммарно на этой дороге зафиксировано 8,6 млн проездов, что на 13% больше, чем в 2024 году. Продолжение проспекта в Московскую область — Северный обход Одинцово (у обеих дорог единый оператор — ООО «Новое качество дорог»). Здесь число проездов, наоборот, сократилось на 9%. В компании обращают внимание, что платный трафик в последние месяцы сокращается после принятия федерального закона №338. Этот документ, напомним, освободил от платы за проезд машины Росгвардии, ФСБ, ФСО, прокуратуры и других силовых служб — поправки вступили в силу еще 11 августа.

На Западном скоростном диаметре в Санкт-Петербурге в 2025 году было совершено 79 млн поездок — прирост составил 2,7% (по итогам 2024 года — 7,9%). Это данные оператора дороги ООО «Магистраль Северной столицы». Компания отмечает рост на 11% поездок транспорта с «гостевыми» бесконтактными транспондерами (то есть выданными другими эмитентами), что косвенно подтверждает выросший интерес к Санкт-Петербургу со стороны приезжих автопутешественников.

На региональных платных дорогах годовая динамика выше. На обходе Хабаровска, по данным группы ВИС (эксплуатирует трассу), за год проехало 3,6 млн автомобилей. Среднесуточная интенсивность движения составила 9,9 тыс. автомобилей, что на 35% больше, чем годом ранее. На обходе Тольятти, по данным минтранса Самарской области, за год проехало 2,8 млн транспортных средств (на 20% больше, чем в 2024 году).

Штрафы за неоплаченный проезд по платным дорогам оформляет Росстранснадзор. Количество постановлений в 2025 году выросло с 1,3 млн до 1,4 млн, но 43% было отменено в связи с уплатой долга (такая опция есть в действующем КоАП). В октябре 2024 года Минтранс для борьбы с «зайцами» на платных дорогах разработал поправки к КоАП по увеличению штрафов за неоплату проезда с 1,5 тыс. до 10 тыс. руб. Проект прошел обсуждение, дальнейшая судьба документа неизвестна.

Иван Буранов