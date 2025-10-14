Трассовое равенство

Как выяснил “Ъ”, число аннулированных штрафов за неоплаченный проезд по платным автодорогам с начала 2025 года выросло на 9%. Это связано с тем, что водители стали чаще пользоваться опцией, позволяющей оплатить долг за проезд и отменить штрафное постановление. С помощью этого механизма в текущем году автовладельцы сэкономили более 600 млн руб. Водителей стали лучше информировать о платных трассах, отсюда и меньшее количество штрафов, отмечают эксперты. «Автодор» и ГИБДД тем временем продолжают бороться с автомобилистами, которые сознательно передвигаются по платным трассам без номеров, чтобы не платить. Недавно таких водителей перестали пропускать через шлагбаумы на пунктах взимания платы.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Водителям, скрывающим номера от дорожных камер, с недавних пор запрещен проезд через пункты взимания платы

Согласно данным Ространснадзора (предоставлены по запросу “Ъ”), за девять месяцев 2025 года за неоплаченный проезд на федеральных платных дорогах вынесено 838,3 тыс. штрафов на общую сумму 1,81 млрд руб. Число постановлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось незначительно — на 2,7%. Одновременно с этим достаточно заметно — почти на 9% — увеличилось число штрафов, отмененных в связи с уплатой долга в 20-дневный срок (см. инфографику). Также почти в четыре раза сократилось количество постановлений, которые Ространснадзор направляет на принудительное исполнение в Федеральную службу судебных приставов.

Штрафы применяются на магистралях с системой «Свободный поток» (на них нет шлагбаумов, номера машин считывают камерами; счет выставляется автовладельцу по почте или через «Госуслуги»). Постановления отменяются, если автовладелец погасил долг в течение 20 дней. Санкции бывают двух типов. Штраф, предусмотренный ст. 12.21.4 КоАП РФ (1,5 тыс. руб. для легковых авто, 5 тыс. руб. для автобусов и грузовиков), применяется на дорогах «Автодора» — М-12, ЦКАД. В Москве и Московской области используются санкции, закрепленные в региональных КоАП,— 3–15 тыс. руб. за неоплаченный проезд по Московскому скоростному диаметру и Мытищинской скоростной хорде.

В госкомпании «Автодор» обращают внимание на рост общей суммы штрафов при снижении количества постановлений: это указывает на увеличение доли грузовиков (для них штраф выше) среди общей массы нарушителей. Объясняя увеличение доли аннулированных штрафов, в «Автодоре» отмечают, что пользователи платных дорог сейчас гораздо лучше информированы о возможностях отменить постановление. Госкомпания напоминает: если не оплатить долг за проезд, то задолженность будет взыскана в суде.

Руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» «Общероссийского народного фронта» Петр Шкуматов подтверждает, что улучшенное информирование автовладельцев (в том числе через мобильные приложения) могло привести к сокращению числа штрафов. «Я сам недавно ехал по М-12. Не успел проехать, как меня уведомили буквально везде и очень быстро,— рассказывает он.— Такого раньше не было. В условиях, когда мобильный интернет работает не везде и не всегда, неплохо было бы информировать водителей через СМС, если у "Автодора" есть телефон автовладельца».

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков отмечает, что многие водители не оплачивают проезд и попадают на штраф не от злого умысла.

Некоторые, к примеру, проехав участок с системой «Свободный поток», потом забывают внести оплату, но вспоминают об этом, уже получив постановление Ространснадзора. «Многие по-прежнему выезжают на платные дороги, не отдавая себе в этом отчет, и потом удивляются, получив счет и штраф»,— добавляет господин эксперт.

В октябре 2024 года, напомним, Минтранс для борьбы с «зайцами» на платных дорогах разработал поправки к КоАП по увеличению штрафов за неоплату проезда владельцев легковых авто — с 1,5 тыс. до 10 тыс. руб. Период на оплату долга без штрафа тогда же предлагалось сократить до пяти дней. Проект прошел обсуждение на regulation.gov.ru, дальнейшая судьба документа неизвестна.

В госкомпании «Автодор» тем временем напоминают об отдельной категории автовладельцев, которые ездят без номеров (или со скрытыми регистрационными знаками), чтобы не платить за проезд. Для их наказания на трассах проводятся совместные с ГИБДД рейды: в 2025 году их было проведено более 120. В результате, по оценкам «Автодора», нарушителей на ЦКАД и М-12 стало вдвое меньше. За использование специальных рамок, прячущих номера от камер, можно лишиться прав на срок до полутора лет, напоминают в госкомпании (ответственность была усилена в октябре 2024 года).

Кроме того, с недавнего времени машины без регистрационных знаков не пускают через шлагбаумы на барьерных пунктах взимания платы (ПВП). Такая система работает на пунктах М-12 на участке Дюртюли—Ачит и на М-4 на обходе Краснодара. На видео, снятых на ПВП, видно, как некоторые водители, понимая, что им не проехать дальше шлагбаума, выходят из машины, достают номера из багажника и устанавливают их прямо под камерой.

Иван Буранов