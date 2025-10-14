Новую Ригу свяжут с Одинцово

Столичные власти опубликовали документы, подтверждающие планы города заключить концессионное соглашение по строительству новой автотрассы на западе Москвы. Планируется, что 18,6-километровая трасса соединит Новорижское шоссе и Северный обход Одинцово. Дорогу планируется построить за четыре года и сделать платной. Предварительная стоимость объекта — 77,5 млрд руб.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Параметры будущей трассы указаны в проекте соглашения, опубликованном на портале ГИС «Торги». Расчетная скорость движения — 120 км/ч, плановая среднесуточная интенсивность — 23 тыс. транспортных средств в первый год эксплуатации. Сметная стоимость дороги оценена в 77,5 млрд руб., но после экспертизы она еще может быть уточнена. Строительство будет включать в себя несколько искусственных сооружений, в том числе эстакаду через трассу М-9, мост через Москву-реку и т. д.

«Проекты дорожного строительства требуют крупных капиталовложений,— сообщили “Ъ” в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.— Применение концессионного механизма позволяет городу минимизировать бюджетные траты на строительство и создавать крупные инфраструктурные объекты опережающими темпами. Таким образом, город получает в собственность дорогу, а концессионер после завершения строительства — временное право взимать плату за проезд, окупая таким образом свои вложения».

Потенциальным инвестором, сообщили в департаменте, выступает специальная проектная компания, созданная АО МИСК и ЗАО «Лидер». Она уже подготовила предложение частной концессионной инициативы по возведению магистрали. Срок строительства дороги — четыре года с момента подписания соглашения. Само соглашение будет действовать 49 лет.

Если проект реализуют, то он станет пятой по счету платной трассой в городе с учетом уже существующих (Московского скоростного диаметра и проспекта Багратиона) и строящихся. В июле 2024 года проекты трех новых платных дорог, напомним, анонсировал мэр Москвы Сергей Собянин. Трассу от Ленинградского шоссе до 3-го Магистрального проезда строит ООО «Дороги Москвы — Магистральная» (соучредителем компании является ООО «ГПБ-Инфраструктурный холдинг», дочерняя структура Газпромбанка). Дорогу от улицы Трофимова до Севастопольского проспекта возводит ООО «Столичная Магистраль Юг» (дочерняя структура «ВТБ Инфраструктурный Холдинг»). Существовал также проект платной дороги от улицы Свободы до Живописной улицы, но от него отказались.

Иван Буранов