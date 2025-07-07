Дороги просят передать за проезд

Автовладельцы стали еще больше пользоваться платными дорогами, подтверждает статистика операторов и владельцев автомагистралей. На 17%, в частности, выросла среднесуточная интенсивность на трассе М-12, на 7% — на М-11. На 10% увеличилось число поездок на Западном скоростном диаметре в Санкт-Петербурге. На фоне этого на 20% выросло число штрафов за неоплату проезда на ЦКАД и М-12.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Данные о трафике на платных дорогах за шесть месяцев 2025 года владельцы и операторы платных автодорог предоставили по запросу “Ъ”.

По информации госкомпании «Автодор» (в ее управлении находится 3,2 тыс. км платных магистралей), среднесуточная интенсивность движения на М-12 «Восток» за полгода выросла на 17% (по сравнению с первым полугодием 2024 года; на отдельных участках — до 43%), на М-1 «Беларусь» — на 12%, на М-11 «Нева» — на 7%. На Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) «Автодор» зафиксировал рост «до 4%» на отдельных участках, на М-4 «Дон» на отдельных участках интенсивность также выросла на 10%. «Показатели подтверждают высокую востребованность дорожной сети "Автодора" среди пользователей,— заявили “Ъ” в госкомпании.— Выбор скоростных трасс объясняется экономией времени в пути, комфортным скоростным режимом, хорошим покрытием, высоким уровнем безопасности».

Отметим, что за прошедшие полгода новых участков «Автодор» в строй не вводил.

Новая трасса А-289 Краснодар—Темрюк, переданная в управление госкомпании, заработала в декабре 2024 года, в платный режим ее перевели в апреле 2025 года.

На обходе Хабаровска за первое полугодие зарегистрировано 1,61 млн проездов, на 35% больше, чем за шесть месяцев 2024 года (данные группы компаний ВИС, концессионера дороги). На открытой в конце 2024 года Мытищинской скоростной хорде (ее строила также группа ВИС) за первые шесть месяцев 2025 года зарегистрировано свыше 8 млн проездов, с февраля по июнь интенсивность движения выросла более чем на 40%.

На Западном скоростном диаметре в Санкт-Петербурге чуть более скромная динамика: там за шесть месяцев зафиксировано 42 млн поездок, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. «Статистика демонстрирует продолжение тенденции роста востребованности магистрали,— сообщили “Ъ” в компании "Магистраль Северной столицы" (концессионер трассы).— Кроме того, рост определен вводом в эксплуатацию Витебской развязки в конце 2024 года». Данная развязка, напомним, связала Западный скоростной диаметр с новой платной дорогой Санкт-Петербурга — Широтной магистралью скоростного движения. Она будет строиться поэтапно, выводя трафик из южных районов города на восток в сторону КАД.

На проспекте Багратиона в Москве в целом за полугодие трафик вырос на 6%, однако в мае и июне падал на 5% и 7% соответственно. В компании «Новое качество дорог» (оператор трассы) связывают это с тем, что в 2025 году столичные власти нанесли новую разметку на Кутузовском проспекте, увеличив пропускную способность дороги на 20%. Это, в свою очередь, привело к падению трафика на проспекте Багратиона, который выполняет функцию Северного дублера Кутузовского проспекта. На Северном обходе Одинцово количество проездов за полгода почти не поменялось.

“Ъ” также запросил данные у Ространснадзора о штрафах, которые служба выносит за неоплаченный проезд, по ст. 12.21.4 КоАП штраф 1,5–5 тыс. руб. Этот состав администрируют преимущественно на дорогах с безбарьерной системой проезда: на трассах со шлагбаумами неоплаченный проезд — редкость. На ЦКАД и М-12 количество штрафных постановлений, по данным Ространснадзора, за полгода выросло на 20% (до 600 тыс.). Одновременно с этим с 35% до 46% выросла доля отмененных штрафов в связи с тем, автовладелец заплатил долг за проезд в течение 20 дней, такая опция есть в КоАП. С 11% до 3% сократилась и доля материалов, которые Ространснадзор направляет судебным приставам для принудительного взыскания штрафов.

Грузовики иностранных перевозчиков не выпустят из России без оплаты проезда Комитет Госдумы по транспорту рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, обязывающий операторов платных дорог уведомлять водителей о долге за проезд через портал «Госуслуги». Сейчас там можно найти задолженность за проезд по ЦКАД, М-12 и М-11 (объекты госкомпании «Автодор»). Поправки обяжут направлять данные о должниках всех операторов региональных и частных дорог, в том числе проспекта Багратиона в Москве, Мытищинской хорды в Подмосковье, Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге, Обхода Хабаровска и т. д. Информация о задолженности будет направляться в течение 24 часов в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах, оттуда — на «Госуслуги». Ко второму чтению законопроект был дополнен рядом других положений (таблица поправок опубликована в базе Госдумы, “Ъ” изучил ее). Грузовики, принадлежащие международным перевозчикам, при выезде из РФ на пункте пропуска через госграницу не будут допускать для движения, пока водители не оплатят долг за проезд по платной дороге. Аналогичное правило будет применяться и при выезде из РФ. Законопроект планируется рассмотреть 8 июля. Иван Буранов

Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов рост трафика на платных дорогах считает естественным и ожидаемым явлением. «Почти у всех водителей есть запрос на комфортное передвижение на длинных расстояниях,— говорит он.— И если есть возможность не ехать по старой узкой дороге с бесконечными населенными пунктами и фурами, люди выбирают проезд по современной широкой дороге, хотя и за деньги».

Рост числа штрафов за неоплату эксперт объясняет большим количеством водителей, которые до сих не разобрались, что заехали на платный участок, и не поняли, как платить.

«Сейчас все еще продолжается период привыкания и адаптации для многих автовладельцев, которые впервые начинают пользоваться платными дорогами»,— считает Петр Шкуматов.

Напомним, что часть водителей не оплачивают проезд, намеренно снимая или скрывая номера при проезде по ЦКАД или М-12. «Автодор», ГИБДД и Ространснадзор с начала 2025 года провели более 80 совместных рейдов на ЦКАД, М-12 и А-289, выявив 650 нарушителей оплаты. Это не массовое явление, считает господин Шкуматов.

Иван Буранов