В Сочи на 90 суток закрыли кафе в гостинице «ЛОО Арена» после отравления детей

В Сочи суд приостановил на 90 суток деятельность кафе в гостиничном комплексе «ЛОО Арена» из-за нарушений санитарных требований при организации питания детей. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Проверка была проведена после выявления инфекционных заболеваний у детей, которые в начале января находились в Сочи на спортивных соревнованиях и проживали в гостинице. У нескольких несовершеннолетних диагностировали норовирусную инфекцию. Медицинское наблюдение было установлено за всеми проживавшими в комплексе, госпитализация не потребовалась, после завершения соревнований дети вернулись домой.

По данным Роспотребнадзора, в ходе эпидемиологического расследования были установлены источник инфекции и пути ее передачи. Специалисты выявили грубые нарушения санитарных правил при организации питания.

В частности, на кухне не соблюдалась технологическая последовательность приготовления блюд, детям подавали пищу, приготовленную накануне, а готовые блюда на линии раздачи хранились дольше допустимого срока. Также отсутствовал должный контроль за сроками реализации и температурным режимом хранения готовой продукции и мясных полуфабрикатов.

По итогам проверки в отношении юридического лица возбудили административное дело по ст. 6.6 КоАП РФ, а также составили протокол о временном запрете деятельности. Суд, рассмотрев материалы Роспотребнадзора, принял решение о приостановке работы предприятия общественного питания на 90 суток.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что прокуратура Лазаревского района Сочи начала проверку после массового отравления около 20 юных спортсменов, прибывших в город для участия в соревнованиях по регби. Инцидент произошел в гостинице поселка Лоо, госпитализация детям не потребовалась.

Никита Бесстужев