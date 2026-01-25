Главные новости к утру 25 января

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о самом массированном обстреле Белгорода с начала боевых действий.

Представитель МИД Мария Захарова заявила, что удары дронов по машинам скорой помощи отражают «истинную позицию киевского режима».

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф подтвердил продолжение переговоров Россия—США—Украина на следующей неделе.

По информации Axios, США допускают скорую встречу президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского.

The Times со ссылкой на источник пишет, что российской стороне на переговорах с США и Украиной пришлось соглашаться с позицией Вашингтона по территориальным вопросам.