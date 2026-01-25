Axios: США допускают скорую встречу Путина и Зеленского

Встречи России—США—Украины в Абу-Даби стали критически важным шагом на пути к следующему этапу переговоров, пишет Axios со ссылкой на американского чиновника. Собеседник издания добавил, что «мы очень близки к встрече» президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского.

Как уточнил источник, если следующий раунд трехсторонних переговоров будет более прогрессивным, дальнейшие встречи делегаций могут пройти в Москве или Киеве. «Мы считаем, что эти встречи должны состояться до встречи лидеров. Мы не думаем, что далеко от этого. Если мы продолжим идти по нынешнему пути, мы придем к этому результату»,— сказал он.

Первые трехсторонние переговоры России—США—Украины прошли в Абу-Даби 23 и 24 января. Источник ТАСС говорил, что результаты по итогам первых двух дней трехсторонних переговоров есть. По словам собеседника «РБК-Украина», стороны достигли прогресса в обсуждении вопросов, касающихся прекращения огня, но не пришли к компромиссу по территориям. Новый раунд трехсторонних переговоров запланирован на следующую неделю.