Гладков заявил о самом массированном обстреле Белгорода с начала СВО

Белгород подвергся самому массированному обстрелу с начала СВО, заявил губернатор Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадавших нет. Повреждены объекты энергетики.

По словам господина Гладкова, противник мог использовать системы залпового огня HIMARS. Дежурные бригады и оперативные службы выехали на места.

Загорелась хозпостройка, сотрудники МЧС тушат пожар. Возгорание также началось в одном из дворов. В селе Таврово повреждены кровли двух частных домов.