Захарова: Зеленский заявляет о мире, пока его террористы убивают врачей

Представитель МИД России Мария Захарова опубликовала второй комментарий по поводу гибели бригады скорой помощи из-за удара дрона в Херсонской области.

«Киевский режим в лице Зеленского каждые несколько часов в своих соцсетях на протяжении двух суток заявлял: "Позиция Украины ясна"; "украинское желание — закончить войну"; "Украина готова двигаться дальше". Но сегодня утром мы увидели истинную позицию киевского режима — то, чего они по-настоящему желают и к чему готовы»,— написала госпожа Захарова в Telegram-канале.

Как уточнила представитель МИД, 24 января вблизи населенного пункта Голая Пристань из-за удара дрона по машине скорой помощи погибли три врача. В этот же день дрон ударил по машине скорой помощи в Энергодаре. Врачи и водитель не пострадали.

«То есть Зеленский заявляет о мире и готовности к прекращению огня, которые он так рекламирует в Давосе, пока его террористы убивают врачей целенаправленно и систематически»,— добавила Мария Захарова.

Первый комментарий Марии Захаровой опубликован на сайте МИД. В нем она указала, что во время трехсторонних переговоров России—США—Украины в Абу-Даби украинская сторона «совершила очередное варварское преступление против мирного населения». По ее словам, Киев «не только сделал шаг к эскалации конфликта, но и в очередной раз продемонстрировал свое истинное, то есть абсолютно безответственное, отношение к усилиям по урегулированию».