Times: России пришлось соглашаться с США в территориальных вопросах по Украине

Российской стороне на трехсторонних переговорах с США и Украиной в Абу-Даби пришлось соглашаться с позицией Вашингтона по территориальным вопросам, пишет The Times со ссылкой на российского дипломата.

«Мы надеялись сначала получить какое-то обязательство по территориальным уступкам. Но в конечном итоге нам просто пришлось соглашаться с американцами»,— сказал собеседник после первого дня переговоров в Абу-Даби.

Первые трехсторонние переговоры Россия—США—Украина прошли в Абу-Даби 23 и 24 января. Источник ТАСС сообщал, что результаты по итогам первых двух дней трехсторонних переговоров есть. По словам источника «РБК-Украина», стороны достигли прогресса в обсуждении вопросов, касающихся прекращения огня, но не пришли к компромиссу по территориям. Новый раунд переговоров состоится на следующей неделе.