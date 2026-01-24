Уиткофф подтвердил продолжение переговоров в Абу-Даби на следующей неделе

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф подтвердил, что переговоры рабочих групп России—США—Украины продолжатся в Абу-Даби на следующей неделе.

«Запланировано продолжение переговоров на следующей неделе в Абу-Даби»,— написал господин Уиткофф в соцсети X. Он добавил, что прошедшие 23 и 24 января трехсторонние встречи были конструктивными.

Reuters со ссылкой на американского чиновника писало, что следующий раунд трехсторонних переговоров России—США—Украины состоится 1 февраля. Источник ТАСС говорил, что диалог может возобновиться «в ближайшие дни».

Собеседник ТАСС уточнял, что результаты по итогам первых двух дней трехсторонних переговоров есть. По словам источника «РБК-Украина», стороны достигли прогресса в обсуждении вопросов, касающихся прекращения огня, но не пришли к компромиссу по территориям.