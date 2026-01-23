Главные новости за 23 января: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

После атаки беспилотников в Воронежской области загорелась крыша частного дома, семья из трех человек была эвакуирована. Как сообщил губернатор Александр Гусев, пожар был оперативно ликвидирован, пострадавших нет. По данным Минобороны, за ночь над регионом были сбиты два дрона, а всего над Черноземьем ликвидировано девять БПЛА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Дело бывшего заместителя министра предпринимательства Воронежской области Александра Кукина дошло до суда. Его, а также двух предпринимателей и коллегу-чиновницу обвиняют в злоупотреблениях и мошенничестве при распределении гранта в 10 млн руб. на обустройство пляжа на базе отдыха «Мадагаскар». По версии следствия, работы не были выполнены в срок, а деньги похищены; задержанный ранее бенефициар проекта уже вернул всю сумму в бюджет.

Строительство концертного зала в рамках проекта «Белый квартал» в Белгороде планируется начать в мае 2026 года. Завершение работ намечено на осень 2027 года. Проект, разработанный китайским институтом из города-побратима Дэчжоу, включает зал более чем на 500 мест и является вторым крупнейшим объектом в новом квартале, где также появятся гостиница и офисные здания.

Сбор налогов в Курской области за прошлый год увеличился на 8,8 млрд руб. и составил 197,2 млрд руб. Основными источниками доходов, обеспечившими 73,8% всех поступлений, стали НДФЛ с долей 46,8%, налог на прибыль организаций (20,7%) и налог на имущество организаций (6,3%).

Липецкие энергетики, похоже, не собираются останавливаться: ПАО «Липецкая энергосбытовая компания» подало очередной иск к агрохолдингу «Овощи Черноземья» — на этот раз на 41,6 млн руб. Эпопея с взысканием долгов продолжается — на этой неделе суд уже удовлетворил требование ЛЭСК на 477,7 млн руб., а общая сумма исков с весны 2023 года превысила 2,8 млрд руб.

Орловский областной суд приговорил 23-летнего местного жителя к 14 годам колонии строгого режима за совершение трех диверсий против объектов связи. По версии следствия, мужчина по заданию неизвестного лица поджег вышки, получив за это денежное вознаграждение. Первые три года ему предстоит провести в тюрьме.

Налоговая служба Тамбовской области требует банкротства местной компании ООО «Инвестстрой-Тамбов». В картотеке арбитражных дел появился соответствующий иск, пока не принятый к производству. Общая сумма требований, включая заявку другого общества, составляет 100,6 млн руб.

Ульяна Ларионова