За три диверсии против объектов связи орловец получил 14 лет колонии

Орловский областной суд вынес обвинительный приговор 23-летнему жителю Орла. Мужчина признан виновным в совершениитрех диверсий (ч. 1 ст. 281 УК РФ, до 20 лет). Окончательное наказание составляет 14 лет лишения свободы, сообщила региональная прокуратура.

Суд установил, что подсудимый через интернет-мессенджер связался с лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство. Выполняя его задания, он поджег три объекта связи в апреле 2025 года, за что получил денежное вознаграждение. С учетом позиции государственного обвинения суд назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части срока — в исправительной колонии строгого режима.

В начале недели Орловский областной суд вынес приговор другому мужчине, обвиненному в государственной измене (ст. 275 УК РФ — вплоть до пожизненного лишения свободы) и покушении на диверсию (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ — до 20 лет лишения свободы). Осужденный также пытался поджечь вышку сотовой связи.

Ульяна Ларионова