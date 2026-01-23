Дом загорелся после атаки беспилотника ВСУ в Воронежской области

Ночью вследствие падения обломков БПЛА в Воронежской области загорелась крыша в частном доме. Пожар ликвидировали оперативно. Семья из трех человек не пострадала и временно проживает у родственников. Всего дежурные средства ПВО уничтожили над одним из районов области два дрона. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

По данным Минобороны, за ночь над Россией ликвидировали 12 БПЛА, из них девять — над Черноземьем. Помимо Воронежской области, семь дронов сбили над Белгородской.

Белгородские власти пока не подтвердили информацию ведомства. Однако около полуночи губернатор Вячеслав Гладков заявил в своем Telegram-канале, что мирный житель пострадал от атаки беспилотника в районе села Архангельское Шебекинского округа. Его доставили попутным транспортом в Шебекинскую ЦРБ. У пострадавшего диагностировали минно-взрывную травму, слепые осколочные ранения лица, шеи, груди, живота, рук и ног. По словам господина Гладкова, после оказания медпомощи раненого должны были перевести в областную клиническую больницу для дальнейшего обследования.

Кабира Гасанова