Дело бывшего замминистра туризма Воронежской области дошло до суда

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра предпринимательства Воронежской области Александра Кукина, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Как сообщили в ведомстве, его передадут на рассмотрение в Центральный райсуд Воронежа.

Вместе с господином Кукиным перед судом предстанут предприниматели Евгений Ягодкин и Николай Стрыгин, а также Нелли Овчаренко, работавшая заместителем начальника отдела развития туризма министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области. Мужчинам вменяется мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), а женщине — злоупотребления.

Расследованием уголовного дела занималось управление Следственного комитета России по региону, в его основу легли материалы УФСБ. Дело касается обстоятельств выдачи гранта в 10 млн руб. на обустройство пляжа на базе отдыха «Мадагаскар» в Семилукском районе. По версии следствия, работы в установленные сроки были выполнены не в полном объеме. По договоренности с бизнесменом чиновник якобы скрыл этот факт, чтобы выданный грант не пришлось возвращать. Таким образом, по версии следствия, деньги были похищены. До начала активных следственных действий по делу бенефициар проекта Евгений Ягодкин вернул в бюджет 10 млн руб.

Господина Кукина задержали в начале февраля прошлого года. Его заключили под стражу по обвинению в мошенничестве, однако позже отпустили под домашний арест и переквалифицировали обвинение. Господина Ягодкина заключили под стражу в мае.

Сергей Толмачев