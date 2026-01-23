Сумма собранных в Курской области налогов за год выросла почти на 9 млрд рублей

В Курской области налоговые поступления за 2025 год составили 197,2 млрд руб. Этот показатель на 8,8 млрд руб., или на 4,7%, превышает объем сборов за прошлый год. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФНС.

Налоговые поступления в консолидированный бюджет региона в 2025 году достигли 87,7 млрд руб., что на 4,2 млрд руб., или на 5,1% больше, чем в прошлом году. В областной бюджет зачислено 68,2 млрд руб. — с 2024 года сумма выросла на 1,8 млрд руб., или на 2,7%. При этом в бюджеты муниципальных районов поступило 19,5 млрд руб., что на 2,4 млрд руб., или на 14,2%, выше уровня прошлого года.

Основными источниками доходов, обеспечившими 73,8% всех поступлений, стали НДФЛ с долей 46,8%, налог на прибыль организаций (20,7%) и налог на имущество организаций (6,3%). На долю плательщиков, применяющих специальные налоговые режимы, пришлось 8,3%, а на имущественные налоги — 11,2%.

Накануне стало известно, что воронежское минэкономразвития обеспечило 8,6 млрд руб. дополнительных поступлений в бюджеты всех уровней.

Кабира Гасанова