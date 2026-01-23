Возведение концертного зала в «Белом квартале» Белгорода может начаться в мае

Строительство второго крупнейшего объекта в рамках возведения «Белого квартала» на Свято-Троицком бульваре Белгорода планируется начать в мае 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба облправительства по итогам совещания с делегацией из китайского города-побратима Дэчжоу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект подсветки зданий «Белого квартала»

Фото: архитектурное бюро Lumicon Studio Проект подсветки зданий «Белого квартала»

Фото: архитектурное бюро Lumicon Studio

Завершение работ запланировано на сентябрь 2027 года. Зал будет рассчитан более чем на 500 мест, а его общая площадь составит свыше 30 тыс. кв. м.

Проект был разработан Институтом планирования, изыскания, проектирования архитектуры из Дэчжоу (организацию выбрали по итогам конкурса). Ранее сообщалось, что конкурс на определение строителя концертного зала ориентировочно стартует в феврале 2026 года. К участию планируется пригласить в том числе китайских подрядчиков. Соотношение частных и государственных инвестиций ожидается на уровне 70 на 30 в пользу первых.

Проект «Белый квартал» в рамках комплексного развития территории площадью 7 га в центре Белгорода был впервые представлен в 2023 году. Концепция предусматривает создание общедоступной территории, на которой будут размещены городские сервисы, объекты деловой и культурной инфраструктуры и новые пространства притяжения. Оператором проекта выступает АНО «Центр содействия строительству Белгородской области».

В числе объектов, которые планируется возвести на территории,— пятизвездочная гостиница под итальянским брендом Domina (строительством займется ЗАО «Завод премиксов №1»), апарт-отель (АО «Компания Белпанель»), здание с общепитом и офисами (ООО «Жилстрой»), а также три торгово-офисных здания (ИП Анна Татаринцева, ООО «Развитие» и ООО «Белпанель»).

Ульяна Ларионова