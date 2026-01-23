Тамбовская ФНС требует банкротства компании «Инвестстрой-Тамбов»

В Арбитражный суд Тамбовской области поступил иск от регионального управления ФНС о признании банкротом местной компании ООО «Инвестстрой-Тамбов». Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Заявление пока не принято к производству. Ходатайство о вступлении в дело подало некое ООО «НПО "Промтехкомплект"». Реквизиты общества не раскрываются, но, по данным Rusprofile.ru, единственная в России компания с таким названием была ликвидирована в 2008 году. При этом ООО «Инвестстрой-Тамбов» было зарегистрировано только в 2010 году. Общая сумма исковых требований заявителей составляет 100,6 млн руб.

По данным Rusprofile, ООО «Инвестстрой-Тамбов» зарегистрировано в Тамбове в сентябре 2010 года для распиловки и строгания древесины. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректором и единственным учредителем является Сергей Пекишев. В 2024 году компания не получила прибыли, но выручила 83 тыс. руб.

На этой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что ФНС хочет обанкротить девять тамбовских компаний из-за долгов почти на 100 млн руб.

