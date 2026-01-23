Количество заявлений после атаки БПЛА в Адыгее выросло до 800

Оперативный штаб Тахтамукайского района Адыгеи с 21 по 22 января принял более 800 заявлений от жителей, чье имущество пострадало в результате атаки БПЛА в ночь на 20 января. Около 70% обращений уже обработаны, сообщил глава района Аскер Савв в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дарья Васенина, Коммерсантъ Фото: Дарья Васенина, Коммерсантъ

По его словам, в муниципалитете работают 10 комиссий, которые совместно с собственниками и представителями управляющих компаний фиксируют нанесенный ущерб. Осмотры проводятся с утра до вечера, в первую очередь — в наиболее пострадавших домах.

Подрядные организации начинают демонтаж и установку оконных блоков в квартирах, получивших наибольшие повреждения. Полностью обследован один из наиболее пострадавших многоквартирных домов, где жильцам в сопровождении полиции и МЧС разрешили забрать вещи первой необходимости.

Для ускорения восстановительных работ задействованы техника, строительные бригады, волонтеры и необходимые материалы. По итогам 22 января частично расчищены дворовые территории от осколков и строительного мусора. При этом ряд квартир пока остается необследованным из-за отсутствия собственников, которых призывают вернуться для совместной фиксации ущерба. Глава района поручил не останавливать комиссионный обход домов до полного осмотра всех квартир.

Вечером 20 января после атаки БПЛА в ауле Новая Адыгея загорелись многоквартирный дом и парковка с автомобилями. Пострадали 13 человек, девять из них были госпитализированы. При разборе завалов спасатели обнаружили фрагменты человеческого тела, для установления их принадлежности назначены генетические экспертизы.

В жилом комплексе «Виноград-2» в ауле Новая Адыгея повреждения получили 12 многоквартирных домов. Для пострадавших развернули пункт временного размещения.

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», по состоянию на 22 января администрация Старобжегокайского сельского поселения и управляющие компании приняли более 500 заявлений на получение единовременной помощи.

Никита Бесстужный