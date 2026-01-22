Власти Адыгеи приняли более 500 заявлений о помощи после атаки БПЛА

Администрация Старобжегокайского сельского поселения Тахтамукайского района Адыгеи и местные управляющие компании получили более 500 заявлений о единовременной материальной помощи от жителей, чье имущество пострадало в результате атаки беспилотника в ночь на 20 января. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на муниципалитет, прием заявлений продолжается.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Власти региона планируют в ближайшее время начать комиссионный осмотр поврежденных помещений. Вечером 20 января в ауле Новая Адыгея в результате удара беспилотника загорелись многоквартирный дом и парковка с автомобилями. По последним данным, пострадали 13 человек, девять из них были госпитализированы. Спасатели при разборе завалов обнаружили фрагменты человеческого тела, для установления их принадлежности назначены генетические экспертизы.

В жилом комплексе «Виноград-2» повреждены 12 многоквартирных домов. Пострадавших жителей разместили в пунктах временного размещения, в муниципалитетах Тахтамукайского района также организованы пункты сбора гуманитарной помощи.

Вячеслав Рыжков