В аэропортах Краснодара и Геленджика отменили ограничения на полеты

Росавиация отменила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Краснодара и Геленджика. Как сообщили в ведомстве, решение о снятии ограничений принято после стабилизации обстановки и с учетом требований по обеспечению безопасности полетов гражданской авиации. Воздушные гавани возобновили работу в штатном режиме.

Фото: Пресс-служба группы компаний «Аэродинамика»

Ограничения действовали порядка 12 часов и были введены в целях безопасности. За это время в аэропорту Краснодара произошли корректировки расписания: по данным онлайн-табло, накануне не состоялись вылеты рейсов в Москву, Екатеринбург, Ереван, Красноярск и Батуми. После отмены ограничительных мер аэропорты приступили к восстановлению регулярного графика обслуживания пассажиров и авиакомпаний.

Одновременно в регионе была отменена беспилотная опасность. По информации РСЧС, соответствующий режим действовал на территории Краснодарского края с 14:45 21 января до 05:59 22 января. После его отмены обстановка была признана стабильной.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на территории терминалов произошло возгорание четырех резервуаров с нефтепродуктами. Для ликвидации последствий происшествия были задействованы 97 человек и 29 единиц техники, в том числе подразделения МЧС России. Полной ликвидации возгорания удалось достичь спустя почти десять часов после его начала.

«Ъ-Кубань» писал, что в течение ночи с 21 на 22 января дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым (три) и Краснодарского края (один). Также воздушные цели были нейтрализованы над Волгоградской, Ростовской, Брянской и Белгородской областями.

Мария Удовик